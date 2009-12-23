Пожарные г. Нижний Тагил проверили учреждения, где пройдут «елки»

Как рассказал нам главный государственный инспектор по пожарному надзору в Нижнем Тагиле Константин Чижов, на 12 учреждений материалы направлены в суд. По каждому из этих объектов будет вынесено решение. Минимум, что грозит нарушителям – штраф от 10-ти до 20-ти тысяч рублей. Максимум – приостановка деятельности учреждения на срок до 3-х месяцев. Решения судом будут вынесены накануне Нового года.