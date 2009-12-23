Пожарные г. Нижний Тагил проверили учреждения, где пройдут «елки»
23 декабря 2009, 17:41ОбществоArtem
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Всего в списке 21 такой объект. В каждом втором выявили нарушения правил пожарной безопасности.
Как рассказал нам главный государственный инспектор по пожарному надзору в Нижнем Тагиле Константин Чижов, на 12 учреждений материалы направлены в суд. По каждому из этих объектов будет вынесено решение. Минимум, что грозит нарушителям – штраф от 10-ти до 20-ти тысяч рублей. Максимум – приостановка деятельности учреждения на срок до 3-х месяцев. Решения судом будут вынесены накануне Нового года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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