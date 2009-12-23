Проезд по платным дорогам в России будет стоить от 1 до 5 рублей за километр

Об этом в интервью телеканалу "Вести" заявил министр транспорта Игорь Левитин. По его словам – стоимость проезда будет устанавливаться по итогам конкурса. Победит тот, кто предложит самую низкую цену. Цена будет зависеть от сложности дороги и класса автомобиля. Грузовики – будут платить больше. Глава Минтранса напомнил, что у платной дороги обязательно должен быть бесплатный дублер.