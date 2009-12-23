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Проезд по платным дорогам в России будет стоить от 1 до 5 рублей за километр
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проезд по платным дорогам в России будет стоить от 1 до 5 рублей за километр

23 декабря 2009, 17:15ОбществоArtem
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