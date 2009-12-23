Проезд по платным дорогам в России будет стоить от 1 до 5 рублей за километр
23 декабря 2009, 17:15ОбществоArtem
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Строительство платных трасс должно начаться в середине следующего года.
Об этом в интервью телеканалу "Вести" заявил министр транспорта Игорь Левитин. По его словам – стоимость проезда будет устанавливаться по итогам конкурса. Победит тот, кто предложит самую низкую цену. Цена будет зависеть от сложности дороги и класса автомобиля. Грузовики – будут платить больше. Глава Минтранса напомнил, что у платной дороги обязательно должен быть бесплатный дублер.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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