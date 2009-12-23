Снегопады в г. Нижний Тагил продлятся до конца года
23 декабря 2009, 17:21ОбществоArtem
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Минувшей ночью в г. Нижний Тагил выпало почти 5 миллиметров осадков.
Сотрудники нижнетагильской метеостанции отмечают, что это довольно много. К примеру, столько же снега выпало с начала декабря. И снегопады, по прогнозам синоптиков, продолжатся до конца календарного года. Вчера на Средний Урал пришел атмосферный фронт с европейской части страны. Ранее он засыпал обильным снегом Москву.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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