Снегопады в г. Нижний Тагил продлятся до конца года

Сотрудники нижнетагильской метеостанции отмечают, что это довольно много. К примеру, столько же снега выпало с начала декабря. И снегопады, по прогнозам синоптиков, продолжатся до конца календарного года. Вчера на Средний Урал пришел атмосферный фронт с европейской части страны. Ранее он засыпал обильным снегом Москву.