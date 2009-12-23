Уровень безработицы в городе Нижний Тагил ниже областного
23 декабря 2009, 17:54ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Нижнетагильского центра занятости уровень безработицы в городе ниже областного и составляет три процента.
Безработными числятся 6 216 человек. Всего же за год в центр занятости обратились 21 724 человека, из них 11 с половиной тысяч были трудоустроены. По программе поддержки занятости населения все выделенные средства освоены в полном объёме. На общественные работы израсходовано 225 миллионов рублей, участие в них приняли 25 тысяч человек. Массовых увольнений в ближайшем будущем не предвидится. В следующем году финансирование программ занятости населения увеличится и, по предварительным оценкам, его объём для Свердловской области возрастёт до 2,5 -3 миллиардов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей