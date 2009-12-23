Уровень безработицы в городе Нижний Тагил ниже областного

Безработными числятся 6 216 человек. Всего же за год в центр занятости обратились 21 724 человека, из них 11 с половиной тысяч были трудоустроены. По программе поддержки занятости населения все выделенные средства освоены в полном объёме. На общественные работы израсходовано 225 миллионов рублей, участие в них приняли 25 тысяч человек. Массовых увольнений в ближайшем будущем не предвидится. В следующем году финансирование программ занятости населения увеличится и, по предварительным оценкам, его объём для Свердловской области возрастёт до 2,5 -3 миллиардов рублей.