В правительстве области обещают сократить расходы

По его словам, на реорганизацию кабинета министров лишних денег не потратят. Напомню, в области появились новые министры, - информационных технологий и связи, а также транспорта и дорожного хозяйства. Одновременно были упразднены два департамента - по молодежной политике и комитет по развитию малого и среднего бизнеса. Они войдут в профильные министерства, отмечает радиостанция ЭМЕ.