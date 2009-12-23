В правительстве области обещают сократить расходы
23 декабря 2009, 18:05ОбществоArtem
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В правительстве области обещают сократить расходы. Численность чиновников тоже планируется снизить, - об этом заявил премьер-министр Анатолий Гредин.
По его словам, на реорганизацию кабинета министров лишних денег не потратят. Напомню, в области появились новые министры, - информационных технологий и связи, а также транспорта и дорожного хозяйства. Одновременно были упразднены два департамента - по молодежной политике и комитет по развитию малого и среднего бизнеса. Они войдут в профильные министерства, отмечает радиостанция ЭМЕ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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