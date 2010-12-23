Банда домушников, на счету которой более 30 краж, задержана в Нижнем Тагиле
Воры проникали в жилища, выставляя или разбивая окна, и выносили деньги, золото и бытовую технику.
Такие преступления милиционеры регистрировали с мая, а пик пришелся на сентябрь-октябрь, рассказал начальник уголовного розыска УВД города Павел Пайцев. Трое участников банды 30-35-ти лет задержаны, остальные установлены. В преступной группе, куда входила и женщина, каждому участнику отводилась своя роль: был наводчик, который накануне кражи под разными предлогами появлялся в домах, были сбытчики похищенного и непосредственные исполнители. Организовал банду человек с большим криминальным опытом. Все задержанные - наркоманы. Похищенное они либо обменивали на наркотики, либо сдавали в ломбарды и скупки. Один из таких приемных пунктов действовал в районе железнодорожного вокзала. В официально работающий комиссионный магазин принимали вещи без документов.
Милиционеры провели в магазине обыск и изъяли 50 единиц бытовой техники, 60 мобильников, более 30 различных инструментов: пилы, рубанки, лобзики. Сейчас предстоит установить владельцев этого имущества. Если вы владелец - обратитесь по телефону 97-61-80. В отношении хозяина комиссионного магазина проводится проверка. Кроме того, задержана еще одна группа квартирных воров. Как отметил Павел Пайцев, благодаря этому удалось сбить волну квартирных краж в Нижнем Тагиле. Добавим, что городе в этом году совершена 481 квартирная кража.
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