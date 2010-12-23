Банда домушников, на счету которой более 30 краж, задержана в Нижнем Тагиле

Такие преступления милиционеры регистрировали с мая, а пик пришелся на сентябрь-октябрь, рассказал начальник уголовного розыска УВД города Павел Пайцев. Трое участников банды 30-35-ти лет задержаны, остальные установлены. В преступной группе, куда входила и женщина, каждому участнику отводилась своя роль: был наводчик, который накануне кражи под разными предлогами появлялся в домах, были сбытчики похищенного и непосредственные исполнители. Организовал банду человек с большим криминальным опытом. Все задержанные - наркоманы. Похищенное они либо обменивали на наркотики, либо сдавали в ломбарды и скупки. Один из таких приемных пунктов действовал в районе железнодорожного вокзала. В официально работающий комиссионный магазин принимали вещи без документов.