Дед Мороз, шашлык, девушка с самоваром, снегири, зайцы – такие разные символы Олимпиады (фото)

По решению жюри участие в конкурсе смогут продолжить как животные(медведи, леопарды, дельфины, снегири, зайцы и др.), так и сказочныеперсонажи (снежинки, матрешки и др.), сообщает sochi2014.com.

Как сообщает «Уралинформбюро», жители УрФО прислали около 1 700рисунков. Работа жительницы Кургана Ирины Коростелевой под названием«Черномор» была оценена высоко и в общероссийском рейтинге богатырь сфлагом Сочи в руках находился на третьей строчке. Однако в финал этотсимвол не прошел.

Были и забавные варианты символа. Так, например, певица Валерияпредложила в качестве талисмана девушку в русском национальном костюме ина коньках, держащую в руках самовар - символ русского гостеприимства,сообщает РИА Новости.Певец Митя Фомин посчитал, что лучшим символом Олимпиады станетизображение шашлыка. «Такой талисман дает силу. Шампур смотрит вверх -это означает надежду на новые достижения наших спортсменов», - пояснилсвою идею Фомин.

В ходе интернет-голосования уверенно лидировала гипножаба Зойч. «В глазах у него олимпийскиекольца, способствующие продвижению олимпийских идеалов, а на голове —царская корона, напоминающая о державности и духовности», — такпрокомментировал свою работу художник Егор Жгун.Однако вфинал необычный персонаж не прошел.

Между тем, согласно опросу ВЦИОМ, наибольшее количество россиянпредпочло бы видеть в качестве талисмана Олимпиады-2014 в Сочимедвежонка. За «медвежонка» проголосовали 17% опрошенных.

Уважаемые посетители TagilCity.ru, кого бы вы хотели видеть в качествесимвола Олимпиады – 2014? Кому бы вы отдали свой голос и почему?