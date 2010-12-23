Главе Нижнего Тагила поставили «тройку»
23 декабря 2010, 12:04Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глав российских городов оценили по пятибалльной шкале. «Пятерка» в этом рейтинге - максимальный шанс сохранить свой пост, «двойка» - минимальный.
Составлением рейтинга выживаемости мэров занимались компания «MinchenkoConsulting» и фонд «Петербургская политика», много лет подрядпубликующие схожий «Рейтинг выживаемости губернаторов», сообщает«Ura.ru».
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева получила три балла. В качествеположительных качеств мэра нашего города названы высокая активность, втом числе по привлечению инвестиций, поддержка со стороны НТМК. Котрицательным моментам составители рейтинга отнесли возраст главы,негативные медиа-кампании, сложную ситуацию в городе.
Основные «оценки» градоначальников УрФО – «тройки» и «четверки». Высшийбалл получил только Глава Нижневартовска Борис Хохряков.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей