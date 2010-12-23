Главе Нижнего Тагила поставили «тройку»

Составлением рейтинга выживаемости мэров занимались компания «MinchenkoConsulting» и фонд «Петербургская политика», много лет подрядпубликующие схожий «Рейтинг выживаемости губернаторов», сообщает« Ura.ru ».

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева получила три балла. В качествеположительных качеств мэра нашего города названы высокая активность, втом числе по привлечению инвестиций, поддержка со стороны НТМК. Котрицательным моментам составители рейтинга отнесли возраст главы,негативные медиа-кампании, сложную ситуацию в городе.