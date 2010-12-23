К отшельнице Агафье Лыковой прилетел вертолет с продуктами

Как сообщает АПИ, ей вертолетом были доставлены пшеница, мука и другие продукты питания, а также комбикорм. Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывает давняя дружба, завязавшаяся еще в 1997 году, когда губернатор побывал на заимке в Таежном тупике, в 300 километрах от цивилизации. Они переписываются. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники пытались уберечься от влияния внешней среды. К моменту обнаружения семьи в глухой тайге геологами в 1978-м году, таежных жителей было пятеро — глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин, Дмитрий и дочери Наталья и младшая Агафья, которой тогда было 34 года. В 1981 году один за другим умерли трое детей, а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович. Теперь Агафья Карповна живет в тайге одна.