На Среднем Урале к выходным похолодает до минус 20
23 декабря 2010, 10:03Общество
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В Свердловской области уже к этой субботе вновь похолодает.
По прогнозу свердловского Гидрометцентра, сегодня температура воздухабудет колебаться от -12 до -17 градусов.Завтра, 24 декабря, столбик термометра опустится до -21 градуса днем, и-22 градусов ночью. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. В субботу, 25декабря, днем -20, -22 градуса, ночью похолодает до -26 градусов. Ветерсеверо-западный, 1-6 м/с.
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