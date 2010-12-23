На Среднем Урале к выходным похолодает до минус 20

По прогнозу свердловского Гидрометцентра, сегодня температура воздухабудет колебаться от -12 до -17 градусов.Завтра, 24 декабря, столбик термометра опустится до -21 градуса днем, и-22 градусов ночью. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. В субботу, 25декабря, днем -20, -22 градуса, ночью похолодает до -26 градусов. Ветерсеверо-западный, 1-6 м/с.