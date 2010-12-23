Названы самые дорогие киноактеры
23 декабря 2010, 18:02ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Леонардо Ди Каприо самый кассовый актер года.
Такие данные озвучил журнал Forbs. 2 фильма с участием актёра - «Начало» и «Остров проклятых» - собрали в мировом прокате 1 миллиард 100 миллионов долларов.
Вторую строчку заняла Миа Васиковска. Она снялась в хите Тима Бартона «Алиса в Стране чудес», прибыль которого составила 1 миллиард 30 миллионов.
На третьем месте партнер актрисы по этой ленте Джонни Депп. Дело в том, что другая картина с участием Мии - «Детки в порядке» - превзошла по сборам показатели «Туриста», в котором Депп сыграл одну из главных ролей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей