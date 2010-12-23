Названы самые дорогие киноактеры

Такие данные озвучил журнал Forbs. 2 фильма с участием актёра - «Начало» и «Остров проклятых» - собрали в мировом прокате 1 миллиард 100 миллионов долларов.

Вторую строчку заняла Миа Васиковска. Она снялась в хите Тима Бартона «Алиса в Стране чудес», прибыль которого составила 1 миллиард 30 миллионов.

На третьем месте партнер актрисы по этой ленте Джонни Депп. Дело в том, что другая картина с участием Мии - «Детки в порядке» - превзошла по сборам показатели «Туриста», в котором Депп сыграл одну из главных ролей.