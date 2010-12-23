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Оркестр «Демидов-камерата» сегодня играет в Москве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оркестр «Демидов-камерата» сегодня играет в Москве

23 декабря 2010, 18:54ОбществоАнка
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