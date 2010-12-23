Оркестр «Демидов-камерата» сегодня играет в Москве

Известный тагильский коллектив приглашен в Московский международный Дом музыки Владимира Спивакова. Как отмечает городской портал ntagil.org, на сценах его концертных залов выступают ведущие звезды мирового музыкального искусства. Дом Музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и симфонического оркестра «Русская филармония». На сцене Дома музыки «Демидов-камерата» выступит с оригинальной программой «Амадей+», необычно соединившей «академического» Моцарта и джазовые фантазии на его темы. На сцене вместе с оркестром будут выступать такие известные мастера, как заслуженные артисты России Михаил Аркадьев (фортепиано, дирижер), Даниил Крамер (фортепиано) и заслуженный деятель искусств Валерий Ворона (скрипка).