Перебои в работе Skype могли вызвать атаки хакеров

Как пишет «Новый регион», руководство Skype объяснило сбои в системевыходом из строя так называемых «суперузлов» – индивидуальныхсоединениий между компьютерами и телефонами по всему миру из-занесопоставимости с определенными версиями программы, сообщает GZT.Ru. Ихотключение повлекло за собой перебои в связи.

Исполнительный директор Skype Тони Бейтс извинился перед пользователямиза причиненные неудобства из-за срывов в работе сервиса. Программисты иинженеры компании работают над устранением проблем в работе мессенджера.«На данный момент Skype работает с перебоями, клиенты периодическитеряют связь, иногда в середине разговора. Мы очень тщательно работаемнад этой проблемой и пытаемся исправить ситуацию», – добавил он.

Владельцы Skype не исключают, что сбой в работе сервиса мог произойтииз-за хакерской атаки. Бейтс отметил, что сейчас рассмартиваются всеверсии.Последний раз подобный сбой в работе Skype случался в 2007 году.