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Строительство скоростной железной дороги Москва-Екатеринбург оценивается в 2,5 триллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительство скоростной железной дороги Москва-Екатеринбург оценивается в 2,5 триллиона рублей

23 декабря 2010, 18:29ОбществоАнка
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