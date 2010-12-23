Строительство скоростной железной дороги Москва-Екатеринбург оценивается в 2,5 триллиона рублей

Об этом заявил губернатор Александр Мишарин в Москве на итоговом заседании правления ОАО «РЖД». Магистраль должна соединить Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Кроме того, дорога будет иметь ответвления до крупных городов Уральского региона - Перми, Уфы, Челябинска и Тюмени. По словам Мишарина, протяженность дороги – более 2-х тысяч километров. Услугами высокоскоростной магистрали смогут воспользоваться около 40 миллионов человек - это почти треть населения страны. Скорость движения по магистрали составит 350-400 километров в час, таким образом, до Москвы из Екатеринбурга можно будет доехать за 5-6 часов, отмечает Итар-Тасс-Урал. «Проект поддержал президент России Дмитрий Медведев. В течение года Свердловская область подписала меморандумы о реализации проекта с республиками Татарстан, Башкортостан, Пермским краем. Нами определена принципиальная схема реализации проекта», - сказал губернатор.