Свердловчане могут обсудить стратегию развития региона

Документ вынесут на всенародное обсуждение на сайтах правительства и губернатора. Каждый в течение месяца сможет высказать свои замечания относительно планов развития региона. Как пишет «Джаст Медиа», документ впервые поступает в открытый доступ. До сих пор стратегию развития области не видели не только простые граждане, но ее не показывали даже членам законодательного собрания.