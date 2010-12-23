Свердловчане могут обсудить стратегию развития региона
23 декабря 2010, 18:25ОбществоАнка
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Жители Свердловской области смогут оценить стратегию социально-экономического развития региона до 2015 года.
Документ вынесут на всенародное обсуждение на сайтах правительства и губернатора. Каждый в течение месяца сможет высказать свои замечания относительно планов развития региона. Как пишет «Джаст Медиа», документ впервые поступает в открытый доступ. До сих пор стратегию развития области не видели не только простые граждане, но ее не показывали даже членам законодательного собрания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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