Тагильские аптеки собрали подарки малышам
23 декабря 2010, 11:21Общество
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Малыши, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в лечебных учреждениях города, получили новогодние подарки от тагильских аптек.
Специалисты управления здравоохранения завершили благотворительную акцию«Малыш».22 декабря пакеты с самыми необходимыми предметами гигиены(подгузниками, зубной пастой, шампунем) и витаминами для детей были вручены медперсоналу детских больниц.
Как сообщает пресс-служба управления, объезд стал завершающим этапомблаготворительной акции, которую управление проводило в рамках Днеймилосердия. В начале декабря был объявлен сбор гуманитарную помощь длямалышей, которых в больницах никто не навещает. Это либо так называемые«отказники», либо дети, чьих мам и пап лишают родительских прав.
В акцииприняли участие аптеки города. С их помощью было собрано 20 наборов.
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