Тагильские аптеки собрали подарки малышам

Специалисты управления здравоохранения завершили благотворительную акцию«Малыш».22 декабря пакеты с самыми необходимыми предметами гигиены(подгузниками, зубной пастой, шампунем) и витаминами для детей были вручены медперсоналу детских больниц.

Как сообщает пресс-служба управления, объезд стал завершающим этапомблаготворительной акции, которую управление проводило в рамках Днеймилосердия. В начале декабря был объявлен сбор гуманитарную помощь длямалышей, которых в больницах никто не навещает. Это либо так называемые«отказники», либо дети, чьих мам и пап лишают родительских прав.