В 2011 ЦБ РФ сосредоточится на сдерживании инфляции
23 декабря 2010, 18:08ОбществоАнка
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Банк России в следующем году намерен сосредоточиться на укрощении инфляции, и достичь-таки заданных показателей в 6-7% за счет более гибкой валютной политики, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.
По его словам, Центробанк снял с себя все обязательства по сдерживанию роста реального эффективного курса рубля, и это развязывает ему руки в борьбе с повышением цен. По мнению Сергея Игнатьева, сдерживание инфляции на низком уровне — это самое главное, что может сделать ЦБ для поддержания роста экономики. Так, низкая инфляция обеспечивает стабильные процентные ставки, создает благоприятные условия для всех кредиторов, заемщиков, инвесторов.Для сдерживания роста потребительских цен ЦБ планирует пользоваться традиционными инструментами — процентными ставками, требованиями по обязательным резервам банков, а также некоторыми другими возможностями.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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