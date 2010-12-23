В Великобритании объявили обладателей премии за самые странные и смешные ситуации

Награду присуждают в 10 номинациях. Организаторы церемонии отмечают забавные изобретения, курьезные преступления и многое другое. Так, обладателем премии в категории «Самая необычная история, связанная с животным» посмертно стал осьминог-оракул Пауль. Напомним, что именно он верно предсказал результаты 8 матчей Чемпионата мира по футболу 2010 года. В борьбе за награду моллюск обошел, в частности, самую уродливую в мире собаку и кита, прыгнувшего на яхту.