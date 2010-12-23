В Великобритании объявили обладателей премии за самые странные и смешные ситуации
23 декабря 2010, 17:19ОбществоАнка
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В Великобритании объявили обладателей премии DAFTAS Awards. Её вручают за самые странные и смешные ситуации и явления года.
Награду присуждают в 10 номинациях. Организаторы церемонии отмечают забавные изобретения, курьезные преступления и многое другое. Так, обладателем премии в категории «Самая необычная история, связанная с животным» посмертно стал осьминог-оракул Пауль. Напомним, что именно он верно предсказал результаты 8 матчей Чемпионата мира по футболу 2010 года. В борьбе за награду моллюск обошел, в частности, самую уродливую в мире собаку и кита, прыгнувшего на яхту.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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