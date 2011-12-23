Haima пополнит модельный ряд новым среднеразмерным седаном

От выставочного экземпляра тестовый автомобиль внешне отличается модернизированной решеткой радиатора, новым дизайном головной оптики и наружных зеркал, слегка видоизмененными задними фарами и другими легкосплавными дисками. Среднеразмерный седан, построенный на базе старой модели Mazda323, обретет схожие габариты с шоу-каром. Длина кузова концепта Haima ZM2 составляет 4 520 мм, ширина - 1 720 мм, высота - 1 500 мм, колесная база машины равна 2 600 мм.

По данным одних источников, в гамму моторов товарного Haima ZM2 войдут атмосферный и турбированный бензиновые двигатели объемом 1.5 литра, других - автомобиль получит бензиновые агрегаты объемом 1.6 и 1.8 литра. Седан можно будет заказать как с пятиступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией с пятью скоростями.

Haima ZM2 поступит в продажи не ранее второй половины следующего года. Стоимость новинки составит порядка $12 000 - $15 000.