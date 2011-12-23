Маленький кроссовер Opel представят в марте

По информации журнала, новинка получит имя Mokka («мокко» — сорт кофе из Йемена), однако ранее сообщалось, что такое название зарезервировано за городской малолитражкой «Опеля», которая сможет побороться за покупателей с автомобилями Smart, Fiat 500 и даже MINI. Компактный кроссовер будет построен на платформе «Корсы», при этом габаритная длина машины не превысит 4,3 метра, а система полного привода для нее станет предлагаться в качестве опции.