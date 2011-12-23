Маленький кроссовер Opel представят в марте
23 декабря 2011, 06:58ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Самый маленький кроссовер Opel будет представлен в марте следующего года на моторшоу в Женеве. Об этом сообщает немецкое издание AutoBild со ссылкой на собственные источники в компании.
По информации журнала, новинка получит имя Mokka («мокко» — сорт кофе из Йемена), однако ранее сообщалось, что такое название зарезервировано за городской малолитражкой «Опеля», которая сможет побороться за покупателей с автомобилями Smart, Fiat 500 и даже MINI. Компактный кроссовер будет построен на платформе «Корсы», при этом габаритная длина машины не превысит 4,3 метра, а система полного привода для нее станет предлагаться в качестве опции.
Ожидается, что на европейском рынке Opel Mokka будет стоить около 18 тысяч евро, то есть примерно на тысячу евро дешевле кроссовера Skoda Yeti.
Фото с сайта autobild.de
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей