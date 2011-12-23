Необычный рекламный ход Hyundai привлекает внимание миллионов

Правда, сперва желающим поиграть придется скачать «Hyundai race» в онлайн-магазине App Store. После чего остается подключиться к бесплатной WiFi-сети Hyundai на Таймс-сквер и участвовать в виртуальной гонке, наблюдая, как все маневры отображаются на огромном экране. По окончании гонки выводится результат последнего игрока в общем рейтинге.