Необычный рекламный ход Hyundai привлекает внимание миллионов
23 декабря 2011, 06:44ОбществоРОман БОТов
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В Hyundai придумали необычный способ заявить о себе, предоставив всем желающим сыграть в гоночную игру «Hyundai race» на огромном экране, расположенным на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Акция, таким необычным способом рекламирующая спорт-купе Hyundai Veloster (именно на нем и гоняют по виртуальной трассе игроки), продлится до конца года.
Правда, сперва желающим поиграть придется скачать «Hyundai race» в онлайн-магазине App Store. После чего остается подключиться к бесплатной WiFi-сети Hyundai на Таймс-сквер и участвовать в виртуальной гонке, наблюдая, как все маневры отображаются на огромном экране. По окончании гонки выводится результат последнего игрока в общем рейтинге.
Как рассказал вице-президент отдела маркетинга американского подразделения Hyundai Стив Шэннон, гоночная игра превращает наружную рекламу в интерактивное взаимодействие, заметно повышая узнаваемость брэнда. Она не только не навязчива, но и вызывает настоящий интерес у зрителей. По площади Таймс-сквер ежедневно проходит 1,5 млн. человек
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