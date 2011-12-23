Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» предлагает прикоснуться к новогодней истории

В этом годуподготовленавыставка «Спутники праздника», на которой показаны традиции празднования Нового года и Рождества.Дети имеют возможность узнатьо русских обычаях, историю Деда Мороза и Снегурочки.

И, конечно, Новый год не обходится без веселой сказочной истории. Авторами и исполнителями являютсясотрудники музея. В этом году это шоу «налесной опушке», действующими лицами которого являются Баба Яга вместе с Кикиморой и веселым дракончиком.

В списки предновогодних дел обязательно входит уборка помещений. Уборку коттеджа, если вам посчастливилось его иметь, уборку офиса вместо вас может провести клининговая компания.