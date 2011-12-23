Playboy выбрал «Автомобиль года»
23 декабря 2011, 07:02ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Журнал Playboy назвал «Автомобилем года 2012» самую мощную модификацию Jaguar XK – XKR-S. В прошлом году победителем стал суперкар Mercedes-Benz SLS AMG.
Купе и кабриолет Jaguar XKR-S оснащаются пятилитровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем с механическим нагнетателем. Мощность мотора, работающего в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, составляет 550 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 680 Нм доступен в диапазоне от 2500 до 5500 оборотов в минуту. С нуля до «сотни» XKR-S способен ускоряться за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час.
Помимо победителя в главной номинации, журнал Playboy также выбрал лучшие машины этого года. В список вошли:
Lamborghini Aventador LP 700-4
Fiat 500
Range Rover Evoque
Lexus CT 200h
BMW 1-Series M Coupe
Bentley Continental GTC
Ford Mustang Boss 302
Audi A7
Mercedes-Benz CLS 63 AMG
Hyundai Veloster
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей