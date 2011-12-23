Playboy выбрал «Автомобиль года»

Купе и кабриолет Jaguar XKR-S оснащаются пятилитровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем с механическим нагнетателем. Мощность мотора, работающего в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, составляет 550 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент в 680 Нм доступен в диапазоне от 2500 до 5500 оборотов в минуту. С нуля до «сотни» XKR-S способен ускоряться за 4,4 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час.