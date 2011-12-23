«По рублю» + «Марафон» - Новогодний подарок абонентам МОТИВа!

Условия тарифа «По рублю» остаются по-прежнему максимально простыми и прозрачными. SMS-сообщения, исходящие вызовы на номера ГТС и любых сотовых операторов Свердловской области стоят 1 рубль. Но теперь, благодаря услуге «Марафон», абоненты смогут снизить стоимость звонков еще больше и безлимитно общаться внутри сети МОТИВ.

Подключить услугу «Марафон» можно в Личном Интернет-Сервисе Абонента (ЛИСА) или с помощью USSD-сервиса, набрав с телефона *104*23# и клавишу вызова. Стоимость включения услуги – 12 рублей, абонентская плата – 6 рублей в сутки. Внимание! Действие «Марафона» прекращается только после самостоятельного отключения услуги абонентом.