Подарки для детей-сирот собрали специалисты управления здравоохранения и аптеки города

В больницах города сейчас находятся 18 детей, которых никто не навещает.В основном это ребята из детских домов самого юного возраста.

Специально для того, чтобы сделать их пребывание в лечебном учреждениинемного приятнее и приблизить сказочный праздник – Новый Год,специалисты управления здравоохранения организовали благотворительнуюакцию, сообщает управление здравоохранения Администрации города НижнийТагил.

При поддержке аптек Нижнего Тагила, которые предоставили предметы первойнеобходимости, и всех сотрудников управления были скомплектованыподарочные наборы. В них помимо альбомов и карандашей для рисованияпредметы первой необходимости – средства гигиены, витамины, памперсы.Подаркам обрадовались не только дети, но и медики, которые ихвыхаживают, ведь подобные средства в больницах города нужны всегда.