Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в Нижнем Тагиле

Прокурором в отношении администрации Нижнего Тагила возбуждено дело обадминистративном правонарушении. Кроме того, Главе города ВалентинеИсаевой внесено представление об устранении выявленных нарушений ипривлечении к дисциплинарной ответственности должностных лицадминистрации.