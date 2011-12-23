Прокуратура потребовала ликвидировать свалки в Нижнем Тагиле
23 декабря 2011, 08:26Общество
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В ходе совместных проверок с Росприроднадзором прокуратура обнаружила на территории города 36 несанкционированных свалок общим объемом свыше 600 тыс. кв.м., сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Прокурором в отношении администрации Нижнего Тагила возбуждено дело обадминистративном правонарушении. Кроме того, Главе города ВалентинеИсаевой внесено представление об устранении выявленных нарушений ипривлечении к дисциплинарной ответственности должностных лицадминистрации.
В Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено исковое заявление обобязании администрации города ликвидировать несанкционированные свалки,выявленные в ходе рейдов.
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