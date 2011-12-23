Самое дорогое празднование Нового года в Нижнем Тагиле предлагают загородные санатории

В среднем, проведение Нового года в кафев пределах Нижнего Тагила обойдется в 2-5 тысяч рублей. При этом, на эту сумму, по утверждению администраторов заведений, будет накрыт стол: стоимость блюд и напитков, и еще развлекательной программы как раз и определяют цену новогодней ночи. Некоторые предприятия общественного питания применяют другую систему оплаты праздника. Они не устанавливают определенную цену на свои услуги, и даже, как рассказывают сотрудники ресторанов, даже не берут деньги за концертную программу. Посетители, забронировавшие столик, просто заказывают закуски и напитки и расплачиваются за них. Правда, в кафе не уточняют, будут ли расценки праздничного меню отличаться от обычных.

Но, как правило, основную прибыль предприятий общественного питания составляет не новогодняя ночь, а именно проведение корпоративных праздников для различных организаций Нижнего Тагила. Как правило, кафе с осени ведет прием заявок на проведениекорпоративных торжеств за две недели до самого Нового года. Если руководство кафе видит, что две предпраздничные недели уже заняты, а заявки от организаций все еще поступают, то звонящим предлагается отметить Новый год за три недели до праздника или после него. Таким образом, организации и предприятия Нижнего Тагила начали отмечать праздник с середины декабря или даже чуть раньше.

Дороже всего празднование новогодней ночи обойдется тем, кто хочет провести ее в загородных санаториях. Расценки на такой праздник очень отличаются от цен на торжество, проведенное в городских кафе. В среднем, новогодняя ночь в санаториях и профилакториях Нижнего Тагила обойдется Вам от 8 до 10 тысяч рублей, причем в эту сумму входит только само торжество: стол, увеселение, музыкальное сопровождение. Заказ номера в эту стоимость не входит и обойдется Вам также в приличную сумму денег.

Для тех тагильчан, кто любит отмечать Новый год за городом и рассчитывает потратить на праздник гораздо меньшую сумму денег, самыми удачными вариантами стали многочисленные загородные базы. Конечно, там не накрывается стол и не устраиваются увеселения. Все забронировавшие там номера должны организовать себе праздник сами. Но зато стоимость за проведение такого Нового года является намного более низкой, чем в санаториях. Так или иначе, скорее всего, все базы Нижнего Тагила на новогоднюю ночь уже заказаны, ведь многие начинают думать о празднике еще осенью.

Для тех, кто еще не определился, где будет отмечать праздник, и не может найти свободные места в кафе Нижнего Тагила и загородных учреждениях, советуем не расстраиваться. Ведь Новый Год – это, в первую очередь, семейный и домашний праздник. Его можно отметить дома с семьей или друзьями, сходить толпой на елку, устроить костюмированное шоу, организовать конкурсы для детей и взрослых, зайти поздравить соседей и сделать это весело и без нагрузки для своего кошелька!