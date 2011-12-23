Стало известно, что хотят получить тагильчане на Новый год. А что ты подаришь своей половинке?

Tagilcity провел 2 опроса на странице ВКонтакте, пытаясь понять, что же хотят получить тагильчане на Новый год от своих вторых половинок. Первый опрос был посвящен подаркам для девушек, второй – презентам для молодых людей.

Результаты опроса для женщин/девушек/девчонок подтвердил всеобщее мнение о том, что лучшие друзья девушек – это… ювелирные изделия. Драгоценности мечтают получить 37% опрошенных, и эта строка в списке лидирует. На втором месте стоит «Предложение руки и сердца», его хотят получить в подарок 18% участниц опроса.

Интересно, что меньше всего в подарок от любимого девушки хотят получить кожгалантерею (0,9%). Видимо, прерогативу покупки таких аксессуаров женщины оставляют себе, мало полагаясь на вкусы мужчин.

Были и оригинальные варианты среди самых желанных подарков. Романтичная Анастасия хочет получить от мужчины искреннюю любовь, и я думаю, что многие тагильчанки ее в этом поддержат.

Мечтающая отдохнуть Александра жаждет получить от любимого путевку. Надеемся, он откликнется на это пожелание! А бескорыстной Наталье совсем неважно, что подарит вторая половина, главное – провести Новый год с ним. Что касается опроса для мужчин, то больше всего они хотят получить в подарок компьютеры, телефоны и другую технику (17%), ну на то они и мужчины.

Второе по популярности место занимает парфюм (15%). Далее идут ценители ювелирки и часов с 14%, любители сувениров с 12% и автомобилисты с их желанием получить аксессуары для своего железного коня (11%).

Еще 10% опрошенных хотят получить подарок «для души» - что-нибудь для охоты, рыбалки, коллекционирования.

Очень порадовал всю женскую часть коллектива Tagilcity Сергей, который захотел получить в подарок от своей любимой ребенка. Вот что значит по-настоящему любящий мужчина!

Надеемся, что этот материал будет полезен для тех, кто еще не купил подарок для своей второй половинки. Дарите желанные подарки и, главное, с любовью!

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