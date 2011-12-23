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Стало известно, что хотят получить тагильчане на Новый год. А что ты подаришь своей половинке?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стало известно, что хотят получить тагильчане на Новый год. А что ты подаришь своей половинке?

23 декабря 2011, 18:02ОбществоВалерия Лошкарева
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