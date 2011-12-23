Суд обязал ЕВРАЗ НТМК разработать проект санитарно-защитной зоны

Как сообщает пресс-служба Нижнетагильской межрайонной природоохраннойпрокуратуры, крупное предприятие в процессе деятельности по производствукокса, чугуна, стали и проката осуществляет выброс в атмосферный воздухтаких загрязняющих веществ, как железа сульфат, аммиак, бензапирен,натрия гидроксид и др. В 2010 году предприятием выброшено 66075,752т.загрязняющих веществ.

Санитарным законодательством в целях обеспечения безопасности населенияпредусмотрено установление вокруг объектов и производств, являющихсяисточниками воздействия на среду обитания и здоровье человека,санитарно-защитной зоны.

В ходе проверки Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратураустановила, что предприятие не имеет проекта санитарно-защитной зоны,что является нарушением требований законодательства.

Тогда природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением обобязании ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»разработать и согласовать в установленном законом порядке проекторганизации санитарно - защитной зоны.

За исполнением решения суда, которым удовлетворены требования прокурора, установлен контроль.

Фото: Илья Буяновский