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Суд обязал ЕВРАЗ НТМК разработать проект санитарно-защитной зоны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд обязал ЕВРАЗ НТМК разработать проект санитарно-защитной зоны

23 декабря 2011, 08:30Общество
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