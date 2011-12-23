Тагильские предприниматели нашли «Путь к успеху»

Цельютренинга было формирование знаний и умений, необходимых участникамгруппы для успешного начала собственного дела, овладение навыком бизнеспланирования, вхождения в бизнес, проведения маркетинговых исследованийи прочей самостоятельной деятельности по ведению бизнеса.

Для тренинга была сформирована группа из 15 человек, занятия проводились двумя опытными тренерами-консультантами.

Какправило, между «знать» и «уметь» существует большая пропасть, в ходетренинга каждый участник смог узнать свои сильные и слабые стороны и то, какими знаниями и навыками должен обладать успешный предприниматель. Всеучастники курса к концу обучения научились разрабатывать свои идеив бизнес-проект, охватывающий организацию предприятия, стратегиюмаркетинга, планирование производства и финансовое планирование.