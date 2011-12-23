Уралвагонзавод наладил выпуск детских площадок

Как сообщает пресс-служба корпорации, разработанные специалистамиволчанского предприятия игровые комплексы прошли сертификацию исоответствуют всем нормам. Они предназначены для установки во дворах ирассчитаны на детей от года до десяти лет.

В полный комплект входит 11 изделий: кроме традиционных беседки, домика,качелей, горок и лесенок в нем есть и нестандартные, например, ветрянаямельница. Стоимость такого набора – около 250 тысяч рублей. Но заказчик может выбрать и меньший комплект в зависимости от размера двора и финансовых возможностей.

Отличительной чертой детских площадокс маркой «УВЗ» является исходныйматериал. Все их составляющие изготовлены из экологически чистогомассива березы или сосны, и покрыты красками итальянского производства.

Новое производство расположено в мебельном цехе волчанского предприятия,где дополнительно было создано пять рабочих мест. Для Волчанска снаселением около 10 тысяч человек, из которых чуть более тысячи работаетв филиале Уралвагонзавода, это немало, отмечает пресс-служба.

Детские игровые площадки уже пользуются высоким спросом. Первые образцыустановлены в Карпинске, Ивделе и Североуральске. Десять детскихплощадок размещены во дворах Дзержинского района Нижнего Тагила. Этиигровые комплексы – подарок маленьким тагильчанам от градообразующегопредприятия.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «НПК «УВЗ»