В январе 2012 года тагильские полицейские получат новую зарплату

Денежное довольствие человека в погонах теперь складывается изнескольких составляющих, основные из которых — оклад за должность иоклад за звание.

Кроме того, учитываются выслуга лет, надбавки идоплаты. Без этих допвыплат, которые рассчитываются индивидуально длякаждого сотрудника, новые зарплаты в системе МВД будут выглядетьпримерно так:

заместитель министра внутренних дел РФ (генерал-полковник полиции, внутренней службы) — 69 000 рублей;

начальник отдела (полковник полиции, внутренней службы) — 34 500 рублей;

старший следователь, оперуполномоченный, специалист, инспектор (капитан полиции, внутренней службы) — 36 000 рублей;

заместитель командира взвода (прапорщик полиции, внутренней службы) — 22 500 рублей;

полицейский (рядовой) — 18 000 рублей.

Пенсии бывшим сотрудникам МВД увеличатся в 1,5–1,6 раза. Все необходимые средств заложены в федеральном бюджете на 2012 год.

Это очень существенные изменения, потому что денежное довольствие всреднем вырастает в два раза, а пенсии сотрудников - в полтора раза.Минимальная зарплата лейтенанта, который только придет на службу, будетсоставлять 33 тысячи рублей. Для подавляющего большинства наших регионовэто весьма приличные деньги цитирует президента РФ ДмитрияМедведева ИТАР-ТАСС.

Правда, с января 2012 года сократится количество дополнительных выплат:вместо сорока останется 8-10. Также сотрудникам МВД отменят ряд льгот, втом числе оплату проезда на общественном транспорте - городском,пригородном и местном.

Для приобретения или строительства жилья сотрудники МВД смогут получитьединовременную социальную выплату. Для этого надо будет иметь стажработы в органах МВД не менее 10 лет.

Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутреннихдел РФ» принят Государственной Думой 7 июля 2011 года и одобрен СоветомФедерации 13 июля 2011 года, подписан Президентом 19 июля 2011 года.