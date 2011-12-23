В январе 2012 года тагильские полицейские получат новую зарплату
1 января 2012 года вступает в силу федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ». Согласно документу, зарплаты сотрудников МВД, в частности полицейских, должны возрасти.
Денежное довольствие человека в погонах теперь складывается изнескольких составляющих, основные из которых — оклад за должность иоклад за звание.
Кроме того, учитываются выслуга лет, надбавки идоплаты. Без этих допвыплат, которые рассчитываются индивидуально длякаждого сотрудника, новые зарплаты в системе МВД будут выглядетьпримерно так:
заместитель министра внутренних дел РФ (генерал-полковник полиции, внутренней службы) — 69 000 рублей;
начальник отдела (полковник полиции, внутренней службы) — 34 500 рублей;
старший следователь, оперуполномоченный, специалист, инспектор (капитан полиции, внутренней службы) — 36 000 рублей;
заместитель командира взвода (прапорщик полиции, внутренней службы) — 22 500 рублей;
полицейский (рядовой) — 18 000 рублей.
Пенсии бывшим сотрудникам МВД увеличатся в 1,5–1,6 раза. Все необходимые средств заложены в федеральном бюджете на 2012 год.
Это очень существенные изменения, потому что денежное довольствие всреднем вырастает в два раза, а пенсии сотрудников - в полтора раза.Минимальная зарплата лейтенанта, который только придет на службу, будетсоставлять 33 тысячи рублей. Для подавляющего большинства наших регионовэто весьма приличные деньги цитирует президента РФ ДмитрияМедведева ИТАР-ТАСС.
Правда, с января 2012 года сократится количество дополнительных выплат:вместо сорока останется 8-10. Также сотрудникам МВД отменят ряд льгот, втом числе оплату проезда на общественном транспорте - городском,пригородном и местном.
Для приобретения или строительства жилья сотрудники МВД смогут получитьединовременную социальную выплату. Для этого надо будет иметь стажработы в органах МВД не менее 10 лет.
Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутреннихдел РФ» принят Государственной Думой 7 июля 2011 года и одобрен СоветомФедерации 13 июля 2011 года, подписан Президентом 19 июля 2011 года.
© TagilCity.ru