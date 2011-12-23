Во многих магазинах Нижнего Тагила продают новогоднюю продукцию с нарушениями

Проверка выявила нарушения различного характера. Например, на детских карнавальных костюмах, поступивших в продажу, не указана информация об изготовителе. Кроме того, отсутствуют сертификаты соответствия на эти товары, что позволяет усомниться в их качестве. На некоторой лежавшей на прилавках магазинов пиротехнической продукции отсутствовала необходимая маркировка.