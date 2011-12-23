Во многих магазинах Нижнего Тагила продают новогоднюю продукцию с нарушениями
23 декабря 2011, 14:06Общество
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Роспотребнадзор города совместно с прокуратурой Тагилстроевского и Ленинского районов провели 20 проверок мест, где торгуют различными новогодними товарами: карнавальными костюмами, подарочными наборами, елочными игрушками и пиротехникой.
Проверка выявила нарушения различного характера. Например, на детских карнавальных костюмах, поступивших в продажу, не указана информация об изготовителе. Кроме того, отсутствуют сертификаты соответствия на эти товары, что позволяет усомниться в их качестве. На некоторой лежавшей на прилавках магазинов пиротехнической продукции отсутствовала необходимая маркировка.
Материалы по всем выявленным в ходе проверок нарушениям переданы в прокуратуры Тагилстроевского и Ленинского районов.
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