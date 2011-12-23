Вода в центр Нижнего Тагила вернулась - «Водоканал» завершает ремонт
23 декабря 2011, 19:19ОбществоВалерия Лошкарева
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Напомним, специалисты компании предупредили тагильчан о том, что двое суток - 22 и 23 декабря, в центральной части города не будет холодной воды.
Отключение нужно для ремонта трубопровода. Основную часть ремонта удалось завершить ещё вчера, сейчас заканчивают работы в пойме реки Тагил, рассказал заместитель главного инженера «Водоканал-НТ» Евгений Захаров. Трубы заполнили ещё ночью и уже сегодня никаких перебоев с холодной водой тагильчане не почувствуют, кстати, это касается и отопления в загородных домах.
На деле вчера отключение водоснабжения коснулось не всех. Специалистам «Водоканала» удалось запитать сеть так, что количество тагильчан, остававшихся без воды, свелось к минимуму.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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