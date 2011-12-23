Вода в центр Нижнего Тагила вернулась - «Водоканал» завершает ремонт

Отключение нужно для ремонта трубопровода. Основную часть ремонта удалось завершить ещё вчера, сейчас заканчивают работы в пойме реки Тагил, рассказал заместитель главного инженера «Водоканал-НТ» Евгений Захаров. Трубы заполнили ещё ночью и уже сегодня никаких перебоев с холодной водой тагильчане не почувствуют, кстати, это касается и отопления в загородных домах.