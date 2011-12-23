Выставка «Крепи оборону страны», посвященная ДОСААФ, открыта в краеведческом музее

Множество уникальных экспонатов рассказывают об истории ДОСААФ в НижнемТагиле, о большом вкладе добровольного общества в патриотическоевоспитание тагильчан, в подготовку к армейской службе, сообщает отделинформации музея-заповедника «Горнозаводской Урал».