Выставка «Крепи оборону страны», посвященная ДОСААФ, открыта в краеведческом музее
23 декабря 2011, 15:12Общество
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Выставка «Крепи оборону страны», посвященная 85-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), открылась в историко-краеведческом музее.
Множество уникальных экспонатов рассказывают об истории ДОСААФ в НижнемТагиле, о большом вкладе добровольного общества в патриотическоевоспитание тагильчан, в подготовку к армейской службе, сообщает отделинформации музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
Среди экспонатов выставки плакаты, редкие документы, ордена, оружие,противогазы, полевые радиостанции, личные комплексы инструкторов, атакже образцы техники и модели самолетов и аэропланов.
Выставка работает по адресу: пр. Ленина, 1, историко-краеведческий музей, 2 этаж.
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