Жители Екатеринбурга вновь укутают памятники в теплые вещи

В понедельник, 26 декабря, с 14.00 студенты Уральского федерального университета (УрФУ), Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ) и воспитанники детских домов Екатеринбурга попробуют «утеплить» город и совершить одно рождественское чудо.

В рамках ставшей традиционной акции «Укутай Екатеринбург» скульптуры на улице Вайнера будут «одеты» в связанные заранее вещи. Примечательно, что на этот раз пряжа будет соответствовать цветам символики Всемирной выставки ЭКСПО-2020, на проведение которой претендует уральская столица: розовому, голубому, желтому, оранжевому, фиолетовому и зеленому цветам.

Присоединиться к акции в ближайшие дни сможет любой горожанин. Достаточно связать теплую вещь и принести ее в офис компании «СтритАрт» по адресу: Ленина, 41, офис 703.

Отметим, что накануне Нового года и Рождества активисты акции «Укутай Екатеринбург» задумали совершить настоящее чудо и организовать сбор денег для 11-летнего Данила Пенягина, который не может самостоятельно передвигаться и живет в маленькой квартире с опекуном - 78-летним дедушкой Юрием Констатиновичем. Родители мальчика погибли, а пенсии бабушки и дедушки не хватает, чтобы сделать ремонт. Именно на эти цели 26 декабря будут собираться деньги.