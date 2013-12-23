Аварию, превратившую Вагонку в каток, устранили

Над устранением аварии работали 2 бригады Водоканал-НТ (3 единицы техники и 10 человек). По официальной информации, ремонтные работы на водоводе завершили к 11:00 22 декабря, затем начали заполнение системы холодного водоснабжения. Известно, что без воды оставались дома №№ 18, 20, 28, 30, 32, 34, 33, 33а, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53 по улице Окунева и на Ленинградском проспекте дома № 29, 31, 31а, 35, 37.