Аварию, превратившую Вагонку в каток, устранили
23 декабря 2013, 09:35Общество
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Напомним, 21 декабря в Нижнем Тагиле произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой 20 домов (14 000 человек) остались без воды. Кроме того, потоки воды превратили участок Ленинградского проспекта в каток.
Над устранением аварии работали 2 бригады Водоканал-НТ (3 единицы техники и 10 человек). По официальной информации, ремонтные работы на водоводе завершили к 11:00 22 декабря, затем начали заполнение системы холодного водоснабжения. Известно, что без воды оставались дома №№ 18, 20, 28, 30, 32, 34, 33, 33а, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53 по улице Окунева и на Ленинградском проспекте дома № 29, 31, 31а, 35, 37.
Водоканал-НТ, согласно закону, предстоит восстанавливать дорожное покрытие на Ленинградском проспекте.
Фото tagil.bezyam.ru
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