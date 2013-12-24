Honda в списке безопасных автомобилей в США
24 декабря 2013, 04:05ОбществоРОман БОТов
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Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) на основе проведенных краш-тестов поставил наивысший бал (Top Safety Pick+) седану Honda Civic, минивэну Honda Odyssey, а также Honda Accord купе и седану.
С августа 2012 года в испытаниях IIHS применяется новый подход по оценке испытуемых моделей. Краш-тест с 25-процентным фронтальным перекрытием, в ходе которого автомобиль на скорости 65 км/ч сталкивается с полуметровым бетонным бордюром, который соприкасается с 25% площади передней части автомобиля со стороны водителя.
Следует отметить, что более половины моделей, получившие высокую оценку в рейтинге IIHS, являются представителями японского автопрома.
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