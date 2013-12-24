Honda в списке безопасных автомобилей в США

С августа 2012 года в испытаниях IIHS применяется новый подход по оценке испытуемых моделей. Краш-тест с 25-процентным фронтальным перекрытием, в ходе которого автомобиль на скорости 65 км/ч сталкивается с полуметровым бетонным бордюром, который соприкасается с 25% площади передней части автомобиля со стороны водителя.