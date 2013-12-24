Кабриолет VW Golf Karmann
24 декабря 2013, 04:07ОбществоРОман БОТов
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Новая модель названа в честь завода Wilhelm Karmann GmbH в Оснабрюке, где было выпущено множество автомобилей марки Volkswagen.Новый кабриолет будет выпущен ограниченной серией. Основным его отличием от стандартного варианта будут сиденья и элементы дизайна салона.
Отделка сидений алькантарой со вставками из ткани «Catch up», высококачественная кожа в отделке рулевого колеса и рычага КПП, хромированные элементы и вставки из матового алюминия - это неполный список отличий серии Karmann.
Кабриолет будет доступен со 105- и 160-сильным двигателями.
В Европе цены наVW Golf Cabriolet Karmann начинаются со 27 275 евро.
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