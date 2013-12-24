MINI вновь пройдет испытания `Дакаром`

Бренд MINI уже дважды становился триумфатором самого сложного ралли-марафона в мире. Победителем последних двух ралли «Дакар» стал француз Стефан Петерансель, выступающий за рулем MINI ALL4 Racing немецкой команды X-Raid.

«Команда X-Raid тщательно подготовилась к гонке, которая станет серьезнейшим испытанием как для пилотов, так и для автомобилей, — говорит Йохен Голлер, старший вице-президент MINI. — Остановив свой выбор на MINI ALL4 Racing, команда тем самым выбрала автомобиль, успешно зарекомендовавший себя в продолжительных международных состязаниях.