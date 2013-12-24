MINI вновь пройдет испытания `Дакаром`
24 декабря 2013, 04:13ОбществоРОман БОТов
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С 5 по 18 января 2014 года MINI вновь выйдет на ралли «Дакар-2014» с MINI ALL4 Racing.36-е по счету ралли «Дакар» уже готовится стать для участников самым сложным с момента переезда гонки с африканского на южноамериканский континент в 2009 году. В этот раз участникам будет необходимо преодолеть более 9000 километров пути.
Бренд MINI уже дважды становился триумфатором самого сложного ралли-марафона в мире. Победителем последних двух ралли «Дакар» стал француз Стефан Петерансель, выступающий за рулем MINI ALL4 Racing немецкой команды X-Raid.
«Команда X-Raid тщательно подготовилась к гонке, которая станет серьезнейшим испытанием как для пилотов, так и для автомобилей, — говорит Йохен Голлер, старший вице-президент MINI. — Остановив свой выбор на MINI ALL4 Racing, команда тем самым выбрала автомобиль, успешно зарекомендовавший себя в продолжительных международных состязаниях.
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