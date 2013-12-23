Народный NISSAN ALMERA: автомат по цене механики! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
23 декабря 2013, 17:25ОбществоПолина
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Уважаемы клиенты, вы можете ознакомиться с автомобилями, участвующими в акции: Модель/КомплектацияСтарая ценаНовая ценаЦвет ALMERA 1.
Уважаемы клиенты, вы можете ознакомиться с автомобилями, участвующими в акции:
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(3435) 44 70 55
Подробности в отделе продаж и по телефону:
Цены и комплектации
Двигатели и характеристики
Разработан для России
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