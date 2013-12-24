Названы рублевые цены на новый MINI Cooper

Модификация «Купера» с двухлитровым двигателем мощностью 192 силы — MINI Cooper S — оценивается в 1 миллион 120 тысяч рублей, а цены на «заряженный» вариант John Cooper Works, оснащенный таким же агрегатом, но форсированным до 231 силы, будут начинаться от 1 миллиона 395 тысяч рублей.

Для хэтчбека нового поколения подготовлено три типа трансмиссии: шестиступенчатая «механика» с функцией, автоматически выполняющей перегазовку при переключении «вниз», шестидиапазонный «автомат» и спортивный вариант этой АКПП.

В качестве дополнительного оборудования для MINI Cooper будет предлагаться адаптивная подвеска, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодные фары головного света, камера заднего вида, системы автоматической параллельной парковки и предотвращения фронтальных столкновений, а также набор 18-дюймовых колесных дисков.