Названы рублевые цены на новый MINI Cooper
Продажи хэтчбеков MINI Cooper нового поколения на российском рынке начнутся весной 2014 года. Самый доступный вариант модели, оснащенный 1,5-литровым трехцилиндровым агрегатом мощностью 136 лошадиных сил, обойдется в 899 тысяч рублей. Для сравнения, предшественник со 122-сильной «четверкой» оценивается в 800 тысяч рублей.
Модификация «Купера» с двухлитровым двигателем мощностью 192 силы — MINI Cooper S — оценивается в 1 миллион 120 тысяч рублей, а цены на «заряженный» вариант John Cooper Works, оснащенный таким же агрегатом, но форсированным до 231 силы, будут начинаться от 1 миллиона 395 тысяч рублей.
Для хэтчбека нового поколения подготовлено три типа трансмиссии: шестиступенчатая «механика» с функцией, автоматически выполняющей перегазовку при переключении «вниз», шестидиапазонный «автомат» и спортивный вариант этой АКПП.
В качестве дополнительного оборудования для MINI Cooper будет предлагаться адаптивная подвеска, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, полностью светодиодные фары головного света, камера заднего вида, системы автоматической параллельной парковки и предотвращения фронтальных столкновений, а также набор 18-дюймовых колесных дисков.
Новый «Купер» был рассекречен в середине ноября. Хэтчбек получил новое шасси, а также стал на 98 миллиметров длиннее, на 44 миллиметра шире и на 7 миллиметров выше своего предшественника. Кроме того, у модели полностью обновилась гамма силовых установок.