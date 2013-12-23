Новый год в Нижнем Тагиле: Роспотребнадзор напоминает о мерах безопасности

Известно, что только в новогоднюю ночь в России в результате пожаров и иных несчастных случаев погибает от 80 до 90 человек. Первое, что нужно запомнить – не допускать до эксплуатации пиротехники людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Важно также правильно выбрать опасное изделие. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 маркировочные обозначения пиротехнических изделий включают:

Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!». Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары).

В розничной торговой сети разрешена продажа пиротехнических изделий 1-3 классов опасности. Пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше 3 класса, соответственно продажа таких изделий в розничной торговой сети запрещена. Пиротехнические изделия бытового назначения 1-3 классов опасности подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации. Таким образом, при продаже пиротехнической продукции продавец по требованию потребителя обязан ознакомить его с информацией о подтверждении данной продукции требованиям качества и безопасности.

С наступающим Новым годом, тагильчане! Желаем вам фееричных праздников, и пусть ваш салют будет сертифицирован!

В принципе, испытаниям в Новый год подвергается многое - не в последнюю очередь, холодильники - ведь в них загружается так много вкусных продуктов. Если «белый друг» не перенес празднования, ремонт холодильников в Екатеринбурге будет рад помочь - в кратчайшие строки и качественно. Ведь без этого предмета бытовой техники жизни в квартире практически невозможна.