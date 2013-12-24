Обновленный Subaru XV начнут продавать с нового года
24 декабря 2013, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Subaru начала принимать заказы на обновленную версию модели XV, которая поступит в продажу в январе 2014 года.Привычная цветовая гамма кроссовера пополнится новыми цветами: зеленым (Plazma Green Pearl) и синим (Quartz Blue Pearl).
Кроме цвета, обновленная Subaru XV серьезно изменилась и технически. Для снижения уровня шума был внесен ряд изменений в конструкцию клапанного механизма двигателя, а также улучшена шумоизоляция капота. Изменения коснулись и систем рулевого управления, и настроек амортизаторов, и силового каркаса кузова.
Цена за кроссовер в базовой комплектации начинается с 959 000 рублей, за топовую версию придется выложить 1 286 000 рублей.
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