Обновленный Subaru XV начнут продавать с нового года

Кроме цвета, обновленная Subaru XV серьезно изменилась и технически. Для снижения уровня шума был внесен ряд изменений в конструкцию клапанного механизма двигателя, а также улучшена шумоизоляция капота. Изменения коснулись и систем рулевого управления, и настроек амортизаторов, и силового каркаса кузова.