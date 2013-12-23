Определяем перечень услуг при регистрации строительной компании

Стать индивидуальным застройщиком сегодня не так сложно, как кажется на первый взгляд. Регистрация новых компаний проходит довольно легко, а поток желающих приобрести новый коттедж или же другой объект недвижимости не прерывается.

Для того, чтобы предоставлять услуги на законной основе, требуется зарегистрировать свою деятельность. Оформление строительной фирмы мало чем отличается от классического оформления ООО. В процессе подачи документов юридическому лицу требуется не только собрать их полный пакет, но также определиться со своей сферой деятельностью, а также точным набором услуг.

Сферы деятельности застройщика

Когда проводится регистрация ооо, ваша строительная компания может выбрать одну из следующих сфер:

Промышленное строительство (возведение промышленных предприятий, создание коммерческой недвижимости и заводов, разработка проектов общественных заведений и бизнес-центров и многое-многое другое).

Гражданское строительство (возведение жилых объектов: дач, коттеджей, жилых домов, многоквартирных строений и так далее).

Дорожное строительство (прокладка новых дорожных путей, ремонт дорожных покрытий, а также строительство мостов, а также прочих коммуникаций, соединяющих разные районы города или разные регионы страны).

Если рассматривать перечень услуг строительной фирмы, то все их можно разделить на две основные категории. Это основные и дополнительные предложения. Какие основные средства заработка существуют для таких фирм?

1. Базовое возведение зданий (под данным термином подразумевается строительство так называемой «коробки» без дополнительного оснащения; оно не требует больших временных, денежных затрат от компании, но прибыль приносит среднюю).

2. Строительство «под ключ» (под данным термином подразумевается возведение здания и его сдача в готовом к эксплуатации состоянии: объект должен иметь необходимые коммуникации и инженерные сети, не требовать дополнительного обращения к застройщикам).

3. Демонтаж зданий (сегодня сро строителей позволяет вести такую деятельность; демонтаж требуется в случае пожара, изменения проекта участка или одного конкретного здания).

4. Отдельные ремонтные работы (компаниям разрешено не просто браться за проект «от и до», но помимо этого дорабатывать в нем некоторые детали, например, для монтажа кровли могут позвать вашу фирму, а для облицовки фасада – другую).