«Остановиться и никуда не ехать»: за понижение цен на топливо россияне примут участие в акции протеста (ВИДЕО)

Суть так называемого флешмоба заключается в следующем: 25 декабря ровно в 12:00, видимо по Москве, водители всей страны должны, во что бы то ни стало остановиться, включить аварийный сигнал и ровно час никуда не ехать.

Проблема, конечно, для нашей страны актуальна. Приводя статистические данные, организаторы напоминают россиянам, что Россия, будучи на втором месте по добыче нефти в мире, мягко говоря, завышает цены на бензин для обычных граждан. Судя по количеству «лайков», поддержка у акции достаточно большая – более 50 тысяч человек, готовых принять участие. Однако, скорее всего, не все воплотят свои «смелые взгляды» в реальность.

Нижний Тагил, например, – активный город. Тысячи людей ежеминутно перемещаются по улицам – на маршрутках, на личных автомобилях, на служебных. А теперь представьте себе, что пара-тройка автомобилей тех, кто в курсе, остановится посреди улицы в самый разгар дня: в лучшем случае, это закончится для них небольшой перепалкой, в худшем – дорожно-транспортным происшествием.

Но, в любом случае, те тагильчане, кто заинтересовался акцией протеста, могут принять в ней участие, учитывая, конечно, погодные условия, плотность движения и состояние дорожного покрытия. Кроме того, важно подумать о количестве объединенных идеей автомобилей. И тогда, может быть, ваши революционные действия кто-нибудь заметит!