Porsche 911 с кузовом `тарга` сфотографировали без камуфляжа

Предполагается, что новая тарга, как и модель предыдущего поколения, будет построена на платформе полноприводных модификаций 911 – Carrera 4 и Carrera 4S. В моторную гамму новинки войдет 3,4-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью 350 лошадиных сил, а также 3,8-литровая 400-сильная «шестерка».

Новое купе Carrera 4S способно набирать первую «сотню» за 4,3 секунды, а его открытая версия достигает этой же отметки за 4,5 секунды.

В 2015 году у Porsche 911 также появится модификация с кузовом «спидстер». Одной из отличительных черт этой версии станет отсутствие дверных ручек снаружи кузова. Такой дизайнерский ход будет стилистической отсылкой к классической гоночной модели Porsche 550 Spyder, которая выпускалась с 1953 по 1957 год. Ожидается, что немцы построят 550 спидстеров.