Сервитут на ГГМ: Сергей Носов назначил дату общественных слушаний

В настоящее время вышеуказанное здание принадлежит Обществу с ограниченной общественностью «Уралэкспо». Это управляющая компания, которая обеспечивает содержание и ремонт для 35-ти многоквартирных домой на ГГМ и в Центре города.

Так, Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении общественных слушаний по вопросу: «Об установлении публичного сервитута на земельном участке, расположенном по улице Дружинина, 69 в городе Нижний Тагил, принадлежащем на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэкспо».

К слову, публичный сервитут - это вид земельного сервитута, который устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Например, право проложить водопроводные трубы через чужой земельный участок, прорыть канавы для спуска воды, проезжать и прогонять скот через него.

Инициатором проведения публичных слушаний стал не кто иной, как Глава города – Сергей Носов. Приглашаются все горожане, в частности жильцы домов №59/2, 63, 65, 67/1, 67/2 по улице Дружинина.

Слушания будут проведены 27 декабря 2013 года с 14.00 до 15.00 часов в помещении Общественно-политического центра (проспект Ленина, 31, малый зал).