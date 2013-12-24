Заработал самый длинный платный участок на трассе М4 `Дон`

Стоимость проезда для легковых автомобилей составила 100 рублей в дневное время (с 09:00 до 21:00) и 85 рублей ночью (с 21:00 до 09:00). Этот отрезок магистрали является самым дешевым на всей трассе (1,19 рубля за километр). Для сравнения, на других участках стоимость варьируется от 1,21 рубля до 1,49 рубля за километр. На самом длинном платном участке трассы, построенном в 2011 году, установлена максимально разрешенная скорость передвижения в 110 километров в час.

Оплата, как и на других участках трассы М4 «Дон», осуществляется наличными деньгам и специальными смарт-картами. Кроме того, дорогу можно оплатить при помощи транспондера, устанавливающегося под лобовым стеклом автомобиля. Эти устройства обеспечивают автоматическое взимание платы при безостановочном проезде через пропускной пункт.

Первый платный участок на трассе М4 «Дон» открылся в 2010 году в Липецкой области на отрезке с 415 по 465 километр. В 2012 году плату стали взимать за проезд по подмосковному отрезку дороги. С сентября платным стали два участка в Тульской области: с 225 по 260 километр и 35,8-километровый участок в обход города Ефремова.