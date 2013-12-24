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Заработал самый длинный платный участок на трассе М4 `Дон`
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заработал самый длинный платный участок на трассе М4 `Дон`

24 декабря 2013, 04:18ОбществоРОман БОТов
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