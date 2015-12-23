Что подарить на Новый год?

Весь декабрь Институт современных медиа выяснял предпочтения жителей страны. Согласно опросу, 27% респондентов хотят найти под елкой планшет или смартфон. Особых предпочтений по производителям у большинства опрошенных нет – последнее время на первый план при выборе мобильных устройств выходят функциональность и низкая цена.

41% пользователей выбирают модели с диагональю экрана от 5 дюймов, 54% предпочитают смартфоны на базе операционной системы Android. Еще один тренд — поддержка скоростного мобильного Интернета 4G. До недавних пор такие смартфоны предлагали только известные производители, сейчас к ним присоединились и мобильные операторы. Операторские смартфоны по функциональности, как правило, не уступают аналогам от популярных брендов, а вот цена на них значительно ниже.

Недавно линейку фирменных смартфонов под названием TurboPhone4G выпустил уральский МОТИВ. За 3690 рублей можно купить аппарат на базе последней версии Android, с 4-ядерным процессором, внутренней памятью 8 Гб и оперативной памятью 1 Гб, двумя камерами – основной 5 Мп и фронтальной 2 Мп. Модели Compact 1210 и Compact 2108 снабжены экраном в 4,5 дюйма с качественной цветопередачей и высокой контрастностью – оптимальный вариант для тех, кто хочет с комфортом просматривать фотографии и видео, но привык управляться с устройством одной рукой.

Модель TurboPhone4G 2209 – уже почти фаблет. У него 5-дюймовый экран и мощный аккумулятор ёмкостью 2000 мАч. При этом доплатить за флагман придётся всего 500 рублей. Но главное — все модели линейки поддерживают скоростной мобильный Интернет 4G.

Специальные цены на смартфоны TurboPhone4G действительны при подключении к любому тарифу «Вместо!». Их особенность в том, что абонент платит только за определенный пакет интернет-трафика, а все исходящие звонки, SMS и MMS на номера Свердловской области получает бесплатно и в неограниченном количестве.